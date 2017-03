Plus d'infos sur le spectacle La Femme Rompue à Lyon 4è arrondissement

LE THEATRE DE LA CROIX ROUSSE (L.1-1054499/2-1054500/3-1054505) présente ce spectacle

La femme rompue Simone de Beauvoir / Hélène Fillières / Josiane Balasko Au coeur des trois nouvelles qui composent La Femme rompue de Simone de Beauvoir, il y a ce Monologue surprenant. Celui d'une femme plongée dans une solitude absolue un soir de réveillon et qui a perdu ceux qu'elle a aimés, son mari qui l'a quittée, son fils dont elle n'a pas eu la garde, et sa fille, suicidée. Âpre, haletant, c'est un cri de rage, tantôt d'une ironie mordante, tantôt extrêmement cru, et même carrément trash. Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 07 49 43