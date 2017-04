Plus d'infos sur le spectacle Jefferey Jordan à Lyon 1er arrondissement

Le Complexe (L.1088610-11-12) Présente :

Jefferey Jordan s'affole dans un one man show moderne qui parle d'Amour avec un grand "V". "V" comme Violon. Car vous allez rencontrer un couple absurde, drôle, poétique et atypique : un musicien et son instrument ! D'élégantes métaphores laissent parfois place à la vacherie la plus grinçante. Cet humoriste-violoniste aux multiples visages sert un texte ciselé où tous les humours se mélangent dans une mise en scène rythmée et à travers un choix musical pointu qui font de ce spectacle complet une expérience hilarante... De quoi offrir de beaux souvenirs à tous les publics ! VAINQUEUR NUIT DE L'HUMOUR - LYON 2012 PRIX DU JURY - FESTIVAL DES ARTS BURLESQUES 2013 PRIX ARTS ANNEXES - FESTIVAL TALENTS DE SCÈNE 2013 PRIX DE LA PRESSE - GERSON FAIT SON FESTIVAL 2013 PRIX DU PUBLIC "FORGERIRE" - WASSY 2014 VAINQUEUR « CITYRIRE » LYON - 2014 PRIX DU PUBLIC et PRIX DU JURY "LES CLÉS DE ST PIERRE" - ST PIERRE DE CHANDIEU 2014 VAINQUEUR DE "KANDIDATOR" - LYON 2015 PRIX DU JURY et PRIX DU PUBLIC PRINTEMPS DE L'HUMOUR" - AVIGNON 2015 2ÈME PRIX DU JURY "FESTIVAL DU RIRE" - VILLENEUVE S/LOT 2015 PRIX DU JURY "FESTIVAL DU RIRE" - SAINT RAPHAËL 2015 PRIX DES CAFÉ-THÉÂTRES "JUSTE POUR LYON" - LYON 2015 invité par Gilbert Rozon au Festival Juste Pour Rire de Montréal 2016 PRIX DU PUBLIC "FESTIVAL DU RIRE" - CABASSE 2015 PRIX DU JURY et 2 PRIX DU PUBLIC "FESTIVAL DU RIRE" - VILLEDIEU LE TEMPLE 2016 PRIX RAYMOND DEVOS 2016