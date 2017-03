Plus d'infos sur le spectacle Jeannot Et Margot à Lyon 1er arrondissement

La famine s'abattant sur le pays, les parents de Jeannot et Margot prennent la décision d'abandonner leurs enfants dans la forêt. Livrés à eux-mêmes, ils errent sans but dans la nuit et le froid jusqu'à ce que leurs pas les mènent à une maison en pain d'épices qui s'avère être celle d'une terrible sorcière... Arriveront-ils à rentrer chez eux ? Jeannot et Margot est une adaptation du conte des frères Grimm Hansel et Gretel avec des procédés de commedia dell'arte, lazzis, chants, escrime, danse... dans un décor « à l'italienne », avec toiles peintes, apparitions, vols et autres effets de machinerie théâtrale. Compagnie La comédie du Fol espoir Mise en scène : Comédie du Fol Espoir Comédiens : Rym Bourezg et Simon Lapierre Bruitages : Sarah Chabrier Régie générale : Pierre Berlioux Création musicale : Martin Berlioux