Plus d'infos sur le spectacle Game Of Rhone à Lyon 1er arrondissement

Le Complexe du Rire (L.10886-10-11-12) Présente :

Depuis 7 ans au complexe du rire, la troupe des Improlocco s'est fait une spécialité des séries improvisées, ou semi improvisée. Après le succès de Plus Belle la mort l'an dernier, les improlocco reviennent avec un projet interactif encore plus ambitieux ! Game of Rhone est une intrigue globale composée de scènes totalement improvisées. Les comédiens apprennent au dernier moment les enjeux de l'épisode et improvisent scènes et dialogues. Pour les aider, il dispose d'un pianiste et des contraintes du public qui décalent à coup sûr les saynettes improvisées. Fou rire et bidonnement garantis ! Vous y découvrirez les présentation de chaque famille et vous pourrez voter pour soutenir votre quartier préféré. Ce faisant, vous leur offrirez des bonus les avantageant dans leur quête d'accession au trône d'affaire ! Vous avez le pouvoir et pourrez influencer le devenir de la série!