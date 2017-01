Plus d'infos sur le spectacle Dessine Moi Une Impro à Lyon 1er arrondissement

Le Complexe du Rire (L.10886-10-11-12) Présente :

Prenez 4 comédiens de la troupe des Improlocco, 2 dessinateurs de BD (Jérome Jouvray et Efix), 1 pianiste, un présentateur un brin sadique et... vos thèmes... Et c'est parti pour 1h30 de délires et d'improvisation. Quand l'impro débute avec le crayon d'un dessinateur et se poursuit sur scène, les personnages les plus improbables prennent vie pour votre plus grand plaisir. Un show 100 % improvisé où personne ne sait où débutent et finissent les histoires et... c'est tant mieux !!! De la planche aux planches, l'improvisation n'a plus de limite.