Plus d'infos sur le spectacle Corps Etrangers à Lyon 1er arrondissement

Corps étrangers nous raconte l'histoire d'O'Well, le géant bossu et solitaire. Un personnage en marge qui va devenir la proie de deux hommes. Mac Moose, son voisin, voudrait bien étendre sa boutique d'apothicaire vers la maison d'O'Well. Hunter, médecin anatomiste, est lui fasciné par la carcasse du géant et ne rêve que d'une chose : posséder ce corps pour le dépecer afin d'en comprendre la construction. Stéphanie Marchais nous donne une écriture forte et belle pour raconter qu'un homme ne se résume pas à son enveloppe charnelle et que l'anatomie n'explique rien. Compagnie La Sub Mise en scène : Titouan Huitric Comédiens : Titouan Huitric, Daniel Larrieu, Solenn Louër, Mathilde Panis, Paul Tronco Création sonore : Antoine Briot Création lumière : Nolwenn Delcamp-Rise Scénographie : Bertrand Nodet