Plus d'infos sur le spectacle Colocs à Lyon 1er arrondissement

Le Complexe du Rire (L.10886-10-11-12) Présente :

Ne vous installez jamais au même étage qu'eux ! La taxe d'habitation ? Pourquoi faire ? Ils ont été bannis à vie de la fête des voisins. Ils sont bruyants, bordéliques et n'ont aucune chance de récupérer leur caution?. Mais ils sont drôles, impertinents, surprenants et terriblement attachants ! Mettez dans 80 mètres carrés une artiste aussi barrée que nymphomane, un Geek persuadé de l'existence des dragons, une adulescente obsédée par la propreté, un maniaque du boulot contraint de dormir dans le salon et un roi de la manipulation. Ajoutez un propriétaire fraichement divorcé, en pleine crise de la quarantaine. Complétez enfin avec un zeste d'histoires d'amour, quelques fêtes, une bonne dose de sexe, de mensonges et de délires improbables. Agitez le tout et vous obtenez : COLOCS ! Après les avoir découverts, vous ne voudrez plus jamais louer votre appartement ! Le nouveau spectacle de Jocelyn Flipo et Thaïs Vauquières, mis en scène par Yohan Genin. Avec : Yohan Genin, Léo Grêlé, Wenceslas Lifschutz, Matthieu Serrano, Thaïs Vauquieres, Léa Zerbib