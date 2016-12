Plus d'infos sur le spectacle Chroniques à Lyon 1er arrondissement

Le spectacle Chroniques a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lyon 2017.

Compagnie Essentiel Ephémère

De Xavier Durringer

Mis en scène par Alizé Lombardo

Distribution : Pascaline Chambon, Alizé Lombardo et Chloé Souliman

Les femmes parlent trop. C'est ce qu'on dit.

Mais c'est sans doute parce qu'elles ont quelque chose à dire, à confesser, à expier parfois. Entre talons aiguilles et frustrations, jupes à paillettes et confessions, trois femmes se préparent pour cette soirée qu'elles ont tant attendue. A travers une langue simple et directe, Xavier Durringer nous entraîne dans un tourbillon de modernité où les mots deviennent des uppercuts. Alors on rit, on s'émeut parfois, mais surtout on regarde le monde tel qu'il est, sans fleur,ni fard, à la lumière de ces témoignages balancés contre le mur, entre deux couches de vernis à ongles... Écaillé, le vernis.

Site web : http://www.info@lefou.eu

Infos réservation :

infos et résas au 09.54.09.23.93 ou sur www.info@lefou.eu