LE THEATRE DE LA CROIX ROUSSE (L.1-1054499/2-1054500/3-1054505) présente ce spectacle

Campo Santo, impures histoires de fantômes Jérôme Combier / Ensemble Cairn Campo Santo c'est à la fois un concert, une installation sonore et visuelle, de la littérature autour d'une histoire oubliée. Celle d'une cité utopique, construite au pôle Nord par les Soviétiques dans les années 30. Une évocation des utopies économiques et sociales,?des phalanstères, des cités radieuses et idéales, des illusions perdues, et bien sûr du marxisme, mêlant les musiciens de l'Ensemble Cairn aux images du vidéaste Pierre Nouvel. Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 07 49 43