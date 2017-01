Plus d'infos sur le spectacle Ca Marche Pour Moi à Lyon 1er arrondissement

Le spectacle Ca Marche Pour Moi a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lyon 2017.

Le Complexe du Rire (L.10886-10-11-12) présente :

Vous l'aviez adorée il y a quelques années dans le duo Idem et Papareil. Et bien rassurez-vous, humour loufoque et bonne humeur communicative marquent une fois encore ce spectacle très interactif ! Que vous soyez espadrilles ou escarpins, Santiags ou Louboutins, il faudrait être fous pour dépenser plus et aller voir un autre spectacle ;-) Mise en scène : Cécile Roux