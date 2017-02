Plus d'infos sur le spectacle C.E.L.I.A à Lyon

Théâtre musical

Quand Célia, une androïde chanteuse fraîchement sortie de l'usine, bugue et rencontre Gaston, un antique automate guitariste, cela provoque des courts-circuits. Entre l'inconditionnelle de la programmation des Utilisateurs et le misanthrope grinçant et épris d'autonomie, les duels sont musicaux et les échanges électrisés...

Créé en février 2016 au Théâtre des Marronniers C.E.L.I.A. nous plonge dans l'univers désuet et plein de charme (mais non dénué du sens de l'anticipation !) des premiers romans de science fiction. Par ce nouvel accueil, nous marquons notre soutien « coup de coeur » à ce premier spectacle de la jeune compagnie les Empreint'heures.

Je Ve Sa > 20h30

Di > 17h

Site web : http://theatre-des-marronniers.com

Infos réservation :

8/12/15€ - 04 78 37 98 17