Plus d'infos sur le spectacle Arnaud Ducret à Lyon 3è arrondissement

Les Derniers Couchés (L.2-1005274) présentent en accord avec Little Bros : ce spectacle.

Arnaud Ducret « vous fait plaisir » Mieux même, il va vous faire mourir de plaisir. Ce qui n'est pas grave car dans « mourir », il y a « rire ». Sa galerie de personnages va vous épater, vous ébahir, vous interloquer et vous réjouir. Où est-il allé chercher ces énergumènes tous plus pittoresques et hauts en couleurs les uns que les autres ? A y regarder de plus près, il n'incarne pas plus de cinq personnages. Mais quels personnages ! : John Breakdown, prof de danse précieux et caractériel; Jean-Jacques Pitou, alias Maître Li, prof de karaté tout en muscles sauf dans la tête ; Luc, le fumeur opéré du larynx qui veut se lancer dans la chanson pour faire un tabac ; Sylvie, l'allumeuse allumée et son Jack Rabbit de compagnie ; et lui. Arnaud Ducret himself, à qui il arrive toutes sortes de péripéties et qui croise une poignée d'individus plutôt gratinés. Grand, beau et fort, doté d'un charisme insupportable et d'un sourire à faire se pâmer toute la gent féminine, Arnaud Ducret a ceci de paradoxal qu'il n'aime rien tant que de se ridiculiser. Il a élevé l'autodérision au rang d'art. Quand les fées se sont penchées sur le berceau de cette petite armoire normande pour lui distribuer quelques dons, elles l'ont gâté au-delà du raisonnable. Il sait tout faire : il chante, il danse, il joue ô combien la comédie, il fait du mime, du bruitage, de la beatbox, il prend des accents... Et comme c'est un garçon sociable et généreux, ces dons, il tient à les partager avec vous, à vous en faire profiter au maximum. Arnaud Ducret vous fait plaisir. Et pas qu'un peu !Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 73 14 65 45.