Plus d'infos sur le spectacle Amphitryon à Lyon 2è arrondissement

Celestins,Theatre de Lyon présente ce spectacle

Fantaisie mythologique où des dieux rusés et manipulateurs descendent sur Terre pour semer la confusion aux dépens des humains, cette comédie singulière dans l'oeuvre de Molière est une variation sur le motif du double et du miroir. Par la magie d'une mise en scène qui conjugue la minutie d'un décor cosmique à la fluidité du jeu, Guy Pierre Couleau éclaire l'actualité et la richesse d'un texte qui se savoure au rythme des quiproquos approchant la vitesse de la lumière. Pointant l'imposture des dieux, Amphitryon se révèle être une remarquable diatribe contre les puissants. En interrogeant les ressorts de la croyance et l'ambivalence des rapports entre foi et raison, cette pièce marque l'émergence d'un monde de la responsabilité et ravive ainsi le génie de Molière dans toute son intemporalité.Personnes à mobilité réduite : renseignements au 04.72.77.40.40