Plus d'infos sur le spectacle Le Horla à Irigny

Titre : Le Horla

D'après Guy de Maupassant

Âge : Dès 14 ans

Genre : Théâtre fantastique

Compagnie : Compagnie les yeux grands ouverts

Durée : 1h10

Installé paisiblement dans sa propriété rouennaise, le narrateur voit passer un trois-mâts brésilien. À compter de ce jour, il devient l'objet d'étranges sensations.

Doucement mais sûrement l'idée qu'il n'est pas seul dans sa demeure vient s'insinuer en lui. Il décide alors de réaliser quelques expériences : la nuit avant de se coucher, il place aliments et boissons à côté de son lit. Le lendemain tout a été bu ou mangé. Il en arrive alors à la conclusion effrayante que quelqu'un est présent dans sa chambre chaque nuit. Il se sent peu à peu tomber sous l'emprise d'une créature invisible et menaçante qu'il nomme le Horla.

La nouvelle Le Horla, reconnue comme une oeuvre pionnière de science-fiction de la littérature française, reprend le thème cher à son auteur, la folie, qui emportera ce dernier six ans plus tard et fera dire à Emile Zola, lors de son oraison funèbre de Maupassant : « En dehors de sa gloire d'écrivain, il restera comme un des hommes qui ont été les plus heureux et les plus malheureux de la terre, celui où nous sentons le mieux notre humanité espérer et se briser... ».

Mise en scène : Grégory Benoit

Jeu : Stéphane Naigeon

Dates :

Vendredi 20 janvier 20h30

Dimanche 22 janvier 17h

Site web : http://www.patadome-theatre.com/index.php

Infos réservation :

1 - Sur place aux horaires d'ouverture du théâtre : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h15 2- Par téléphone au 04 78 51 48 87 (paiement sécurisé à distance par carte bancaire) 3- Sur Internet : www.patadome.com rubrique Billetterie en ligne / www.Fnac.com Des commissions sur les ventes internet sont ajoutées aux tarifs initiaux.