D'après Pierre Corneille Âge : Familial, dès 8 ans Genre : Duo clownesque Compagnie : Compagnie L'Arrêt Public Durée : 55 min Eugène, conférencier consciencieux, et Maximilien, son assistant zélé, se lancent un défi fou, interpréter seuls Le Cid de Corneille. Rodrigue, en cape et chemise ouverte sur torse vaillant, aime la belle Chimène à la voix aigüe. Pour une question d'honneur, leurs amours sont mises en péril. La situation semble sans issue et le dilemme entre amour et honneur impossible. Une moustache, deux portraits, un casque, une médaille et un semblant d'épée suffisent aux deux acolytes pour délivrer une version plus comique que tragique du texte de Corneille dans une parfaite fidélité historique. Quoique... Tandis que Les Maures meurent à foison, les prouesses choisies du Cid sont entrecoupées d'apartés expliquant les règles du théâtre classique, qui une fois énoncées, sont aussitôt détournées. Un duo clownesque jubilatoire qui dépoussière le classique pour proposer une joyeuse entrée en matière dans l'oeuvre. Mise en scène et jeu : Philippe Georges-Marx, Louis Terver