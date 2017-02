Plus d'infos sur le spectacle Wally Et Roca : 150kg A 2, à Francheville

avec : Wally et Vincent Roca humour et musique - dès 15 ans Deux drôles d'oiseaux se livrent sans retenue à une festive joute verbale, un combat à mots nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol. Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance, pas un gramme de gras, deux écritures aériennes, car, voyez-vous, ces deux-là ont de la plume ! Un émincé de traits d'esprit en apesanteur, avec pour seules armes une guitare aérienne et deux pupitres venus à pied. Deux poids... démesure ! «Un hymne aux mots et à la fraternité» La Provence textes : Vincent Roca et Wally chant : Wally et Vincent Roca musiques : Wally avec une pincée de Vincent Roca Billets non échangeables, non remboursables