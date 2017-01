Plus d'infos sur le spectacle L'oeuf, La Poule Ou Nicole ? à Francheville

de et par Nicole Ferroni one woman show - dès 12 ans Son spectacle, elle le couvait depuis des années. Comment expliquer sinon que Nicole Ferroni, ancienne enseignante en biologie, ait eu la bonne idée de jeter la craie au profit de la scène ? Résultat de cette évasion audacieuse : une lente incubation et, au final, ce premier spectacle sorti de sa nouvelle coquille, «L'oeuf, la poule, ou Nicole ?». De cette nichée surgissent des personnages inattendus : De l'odieuse bourgeoise à l'ingénue gamine qui rêve de transformer son frère en escalope panée, du rappeur engagé prenant fait et cause pour le lapin de Chantal Goya contre le chasseur, à la diva déchue en mal de confidences amoureuses, Nicole Ferroni, nous concocte là une omelette rissolée à sa façon. A table ! Les oeufs sont faits ! Révélée en radio, par ses chroniques hebdomadaires sur France Inter, et en télé par ses passages dans «On n'demande qu'à en rire» ou «Folie Passagère» (France 2), Nicole Ferroni vient nicher, cette saison, à l'IRIS Billets non échangeables, non remboursables