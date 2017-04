Plus d'infos sur le spectacle Aladin Et La Lampe Merveilleuse à Ecully

LE CENTRE CULTUREL D'ECULLY (L.1-1076178/3-1061418) présente ce spectacle

Ce spectacle, inspiré du conte original du recueil « Les mille et une nuits », est créé autour de tableaux vivants, colorés et féeriques avec tours de magie, marionnette, échassier...Pour obtenir une lampe qui lui donnera tous les pouvoirs, un magicien doit trouver un jeune garçon qui se chargera de descendre dans une caverne, pour la prendre et la lui donner. Se faisant passer pour l'oncle d'Aladin, c'est ce dernier qu'il choisit. Il l'envoie chercher la lampe en lui confiant un anneau magique pour le protéger. Une fois à l'intérieur, Aladin, futé et opiniâtre, refuse de donner la lampe au magicien, tant que celui-ci ne l'aide à sortir de la caverne. En colère, le magicien l'abandonne là, le promettant à une mort certaine...Réservation P.MR : 04 78 33 64 33