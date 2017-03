Plus d'infos sur le spectacle Ben à Dardilly

Avec son écriture millimétrée, son allure nonchalante, son ton pince sans-rire, Ben est résolument à part dans la galaxie foisonnante des humoristes. Ayant fait ses gammes au cinéma, à la télé, à la radio, c'est sur scène que sa personnalité et son talent prennent toute leurs dimensions. Dans ce nouveau spectacle le voici « éco-responsable », ce qui est surtout un prétexte pour disserter sur la difficulté à digérer les emballages plastiques ou les conditions de vie peu enviables des tilapias... Sautant du coq à l'âne, enchainant les digressions zigzagantes, Ben propose un voyage en absurdie aussi singulier que réjouissant. « Ben est expert en extrapolation poilante et détournement de mots en plein vol, toujours sur le fil du dérisoire. Courez le découvrir » Le Point Ecrit et mis en scène par Ben et Thibault Segouin