Elle et Lui doivent se rendre à l'évidence : malgré leur espérance, leur vie sentimentale est un échec. Les voici confrontés à leurs solitudes respectives et à cet Autre qui rôde autour d'eux. Oscar Wilde disait : « Être un couple, ce n'est faire qu'un. Oui, mais lequel ? » Et si c'était encore un autre ?

Dans une oscillation permanente entre le rire et le drame, L'Autre raconte comment l'amour se brise sur la vie quotidienne. Faut-il, pour vivre ensemble à jamais, ne jamais vivre ensemble ?

Coproduction JMD Production et Théatre de Poche - Montparnasse

Une pièce de Florian Zeller

Mise en scène : Thibault Ameline

Lumières : Quentin Vouaux

Création sonore : Madjo

Distribution : Jeoffrey Bourdenet (L'Autre), Christophe D'Esposti (Lui) Carolina Jurczak (Elle)

Site web : http://www.mairie-craponne.fr/spectacles-de-la-saison-culturelle.html

Infos réservation :

04 78 57 82 82