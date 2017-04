Plus d'infos sur le spectacle J'aime beaucoup ce que vous faites à Craponne

Pierre et Marie, jeune couple très citadin, sont en voiture pour aller rendre visite à leurs amis, Charles et Carole, tout fraîchement installés à la campagne. Sur la route, Pierre et Marie se moquent et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d'un weekend. Les critiques fusent et le ton est acerbe.

Petit détail embêtant : leur portable, mal verrouillé, est entré en communication tout seul avec le téléphone fixe des amis qui s'apprêtent à les accueillir... Ces derniers ne manquent pas un mot de la conversation. Froissés et furieux, ils sont bien décidés à se venger de ces outrances.

Plus d'un million de spectateurs ! Cela fait 10 ans que ce spectacle n'a pas quitté l'affiche parisienne, 10 ans de succès pour cette comédie enlevée diablement efficace.

Une pièce de Carole Greep

Mise en scène : Xavier Letourneur

DIistribution : Clémence Olivier, Julie Desbruères, Timothée Manesse, Raïssa Mariotti, Jean-Luc Muscat, François Raison, Jane Resmond, Christophe Rouzaud

Ariane Zantain, (Distribution en alternance)

Site web : http://www.mairie-craponne.fr/spectacles-de-la-saison-culturelle.html

Infos réservation :