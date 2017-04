Plus d'infos sur le spectacle Yzmar à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Dans cet épisode les trois héros vont rejoindre Yzmar, une île peuplée de marionnettes en bois, pour échapper au terrible croque-mitaine Oïgo Bongo. Acceptés par une partie des habitants, rejetés par l'autre, ils vont devoir faire leurs preuves en affrontant la terrible Galerie des Glaces. Nos jeunes amis survivront-ils à cette dernière épreuve ? Et Oïgo Bongo a-t-il dit son dernier mot ? Série en trois épisodes de ciné-contes musicaux tous publics, à partir de 5 ans, basés sur le personnage de la petite Lola, Les Contes du piano-caméra renouent avec la magie des contes fantastiques et de la mythologie en les passants à la moulinette du monde moderne. écrits et mis en musique par Jérôme Margotton (auteur, compositeur et musicien), animés par Aurélien Maury (réalisateur et graphiste) et contés par Bruno Fontaine (acteur, récitant et chanteur), ils sont situés au croisement de trois formes artistiques: la musique, le cinéma d'animation et le théâtre.Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.