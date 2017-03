Plus d'infos sur le spectacle Yohann Metay à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue et l'Espace Gerson(L.2-1088927) présentent ce spectacle.

Yohann Métay a couru pendant 40 heures « après la polaire de Finisher » lors du mythique Ultra Trail du Mont-Blanc. Dix ans plus tard, l'artiste-athlète retrace encore avec dérision son exploit sportif. En parvenant à parcourir 168 km et près de 10 000 m de dénivelé dans des conditions dantesques, cet hilarant anti-héros a trouvé de sacrées sources d'inspiration pour son spectacle « La Tragédie du dossard 512 ». De la lutte contre le froid à la solitude en passant par l'épuisement, de ses hallucinations provoquées par un corps poussé à l'extrême aux fantasmes de gloire motivés par un esprit de super héros, il ne nous épargne rien. L'écriture de l'ancien membre de l'équipe de France d'improvisation est fuselée, tout comme son corps moulé dans sa combinaison de course. Un show à courir de rire.