Plus d'infos sur le spectacle Stephane Guillon à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Stéphane Guillon l'admet volontiers, il n'imaginait pas que la présidence Hollande l'inspire autant que les cinq années passées avec Nicolas Sarkozy au pouvoir. Mais entre Cahuzac, Thévenoud, Taubira et Trierweiler, l'humoriste s'en donne à coeur joie dans « Certifié Conforme ». Il se montre égal à lui-même, toujours aussi réfractaire à la bien-pensance et à l'autocensure. Mis en scène par Muriel Cousin, son nouveau spectacle est plus effervescent, décapant et inventif que jamais. L'ancien chroniqueur phare de Canal + et de France Inter nous entraîne à rire du grave plutôt qu'à en pleurer. Avec son humour noir si caractéristique, Stéphane Guillon sort aussi avec brio de la sphère politique pour ausculter la société comme un grand corps malade, mouvant et burlesque.