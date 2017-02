Plus d'infos sur le spectacle M. Ibrahim & Les Fleurs Du Coran à Caluire et Cuire

PARIS, ANNÉES SOIXANTE. Momo, un garçon juif de douze ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue pour

échapper à une famille sans amour.

Mais les apparences sont trompeuses: Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue et la vie ordinaire peut-être pas si ordinaire...

À Tel-Aviv, il y a quelques années, les partisans de lapaixs'emparèrent de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ;le théâtre national d'Israël présenta longtemps la pièce, un soir en hébreu, un soir en arabe.

Or, nous entrons dans une zone de turbulences et de haines encore plus fortes que lorsque ce texte fut créé en 1999: l'islamophobie s'est développée sans complexe, l'ignorance de l'autre n'apparaît plus comme un défaut, on se replie sur son identité comme on se cache dans une armure.

Nous avons donc pensé que Monsieur Ibrahim nous manquait avec sa sagesse souriante inspirée du sou sme, ainsi que Momo, ce garçon qui manifeste la première et essentielle forme de la tolérance, la curiosité.