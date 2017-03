Plus d'infos sur le spectacle Les Chansonniers à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Maurice Druon estimait que les Chansonniers étaient « comme un sac Hermès ou une Ferrari GT... indémodables » ! Le célèbre écrivain auteur de la saga des « Rois Maudits » avait vu juste. Les Chansonniers traversent le temps, les républiques et les modes avec la constance et l'affection du public. Personne ne se prend au sérieux dans les spectacles du Théâtre des 2 ânes, dirigé par Jacques Mailhot. Le seul parti est celui d'en rire. Ces amoureux du bon mot sont d'excellents thérapeutes, comme le prouve une nouvelle fois le trio Michel Guidoni, Florence Brunold et Jacques Mailhot. Dans « 2017, Ah ! Ça rira, ça rira, ça rira », ces joyeux lurons confirment brillamment qu'ils ont l'art de dénicher la drôlerie derrière la morosité et la joie de vivre dans la tristesse.Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.