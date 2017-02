Plus d'infos sur le spectacle Kery James - A Vif à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

« Une pièce qui participe à la vie de la cité ». C'est avec cette ambition que Kery James a écrit « À vif », dans lequel il interprète aussi le rôle de Soulaymaan. Considéré comme la figure de proue du rap conscient en France, l'artiste tenait à se pencher sur la rencontre entre ce qu'il considère comme « les deux France ». Une création engagée ayant en ligne de mire l'élection présidentielle de 2017. « Ma conviction intime est que tous ensemble, nous pouvons parvenir à améliorer la situation des banlieues en France et le vivre ensemble », explique Kery James, qui a confié la mise en scène à Jean-Pierre Baro. Une nouvelle passionnante expérience pour le rappeur, quatre ans après avoir revisité au théâtre ses morceaux avec un clavier et un percussionniste. « À vif » restaure un cadre possible du « vivre ensemble » par l'échange de la parole ; il réveille un théâtre politique, radical, nécessaire parce que poétique.Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.