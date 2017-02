Plus d'infos sur le spectacle Fx Demaison à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue et l'Espace Gerson(L.2-1088927) présentent ce spectacle.

François Xavier Demaison « La scène me manquait trop ! J'ai été gâté au cinéma par des rôles variés, mais il fallait que je retrouve le one man show. C'était un besoin physique », avoue François-Xavier Demaison, qui met à ce sujet en avant... son besoin de perdre du poids ! Après avoir reconstitué l'équipe de « Demaison s'évade », autour de Samuel Le Bihan, Mickael Quiroga et Eric Théobald, l'humoriste a voulu un nouveau spectacle s'adressant à un large public. Qu'il soit rassuré, il parvient toujours autant à embarquer les spectateurs grâce à ses personnages délirants. Entre un chef indien qui réclame des comptes à Christophe Colomb et ce village de 787 habitants dans la Creuse où le Qatar construit un stade de football de 120 000 places, il est impossible de s'ennuyer. « C'est le spectacle où je me lâche le plus », prévient d'ailleurs cet ancien fiscaliste à Wall Street.