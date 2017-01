Plus d'infos sur le spectacle Fragmentation D'un Lieu Commun à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

« Nos prisons sont pleines mais vides de sens », expliquait en septembre 2012 Christiane Taubira. Ce véritable sujet de société est subtilement traité dans « Fragmentation d'un lieu commun ». Une trentaine de textes brefs et incisifs de l'oeuvre originale de Jane Sautière sont ici joués par la comédienne Caterina Riboud et le musicien Philippe Garcia. Les intenses portraits de détenus, surveillants et collègues écrits par l'éducatrice pénitentiaire se retrouvent révélés dans toute leur humanité par ce duo d'artistes rayonnants. « L'émotion qui m'a envahie à la lecture de ces témoignages a, comme une évidence, provoqué en moi le désir de leur donner, à mon tour, voix et chair », confie Caterina Riboud. Mis en scène par Yves Neff, « Fragmentation d'un lieu commun » ne manquera pas de vous bouleverser.Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.