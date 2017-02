Plus d'infos sur le spectacle Cecile Giroud Et Yann Stotz à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue et l'Espace Gerson(L.2-1088927) présentent ce spectacle. Posez sur la table une mauvaise série télé, une interview loufoque, des engueulades, des rires complices, des chansons ringardes ou encore un hommage émouvant au cinéma, et vous aurez un aperçu du « Duo » proposé par Cécile Giroud et Yann Stotz. Depuis trois ans, les deux humoristes font voyager ce spectacle alliant rythme effréné et bonne humeur communicative. Figure bien connue du monde de l'improvisation à Lyon avec la Lily, Cécile Giroud a fait ses débuts à la fin des années 90 au sein du trio des Taupes Models, aux côtés de Céline Iannucci et... d'une certaine Florence Foresti. Yann Stotz s'est de son côté fait un nom dans l'ombre des amuseurs télévisuels que sont Patrick Sébastien et Cyril Hanouna. Ensemble, ils enchaînent sur scène des imitations qui sont plus des incarnations de figures comme Serge Gainsbourg, Manuel Valls ou encore Véronique Sanson. Une véritable tornade de bonheur.