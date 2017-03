Plus d'infos sur le spectacle Arnaud Tsamere à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Rien qu'avec le titre de son troisième one man show, « Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels », on comprend vite la dimension absurde d'Arnaud Tsamere. Ecrit avec François Rollin et Arnaud Joyet, le spectacle est parti d'un postulat très simple : la société rigole trop. Une étude réalisée par une université californienne révèle en effet qu'un être humain rit en moyenne 15 à 16 heures par jour. Arnaud Tsamere va tenter de stopper cette omniprésence du rire, et ce en parlant de lui. « Je fais ce métier parce que je suis un enfant qui aime jouer », clame le comédien bordelais, qui insuffle à chaque mot et à chaque situation une redoutable puissance comique. Il emporte avec lui le public dans son délire loufoque, le tout sur un rythme endiablé.