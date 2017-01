Plus d'infos sur le spectacle Allegro à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue présente : ce spectacle

Après le succès mondial d' « Operetta », Cor de Teatre revient avec « Allegro », qui met la barre encore plus haut. Les 14 chanteurs a cappella explorent et transgressent les frontières entre musique classique et humour sophistiqué dans un spectacle tout public. Grâce à de talentueuses adaptations vocales, les amateurs de musique classique comme les néophytes (re)découvriront des pièces mondialement connues comme « Les Quatre Saisons » de Vivaldi ou « Le Clair de Lune » de Debussy. Explorant la vie quotidienne par le biais de pièces classiques, les artistes espagnols de Cor de Teatre, et notamment Paco Mir, s'appuient aussi sur l'humour visuel et le travail de mime pour créer un phénomène à travers toute l'Europe. Un spectacle tout simplement enchanteur.Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.