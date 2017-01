Plus d'infos sur le spectacle Alex Lutz à Caluire et Cuire

Radiant-Bellevue et l'Espace Gerson (L.2-1088927) présentent ce spectacle.

Il pourrait se contenter de faire rire la France tous les soirs de la semaine avec son personnage grimé de secrétaire tordante dans La revue de presse de Catherine et Liliane sur Canal +. Mais Alex Lutz a besoin de la scène. Il y étale une galerie de personnages hilarants et d'une troublante justesse. On retiendra notamment son directeur de casting tyrannique, devenu culte, mais aussi une irrésistible imitation de Karl Lagerfeld. Le blondinet à l'allure juvénile ne cesse de surprendre avec son ton joyeusement caustique. L'humoriste alsacien, qui avait aussi marqué les esprits en nazillon hippie dans OSS 117 : Rio ne répond plus aux côtés de Jean Dujardin, avoue imiter les autres pour mieux les aimer. Pourvu que ça dure !