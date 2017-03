Plus d'infos sur le spectacle Le Prince Travesti à Bron

ESPACE ALBERT CAMUS (L.135493/135494/136237) présente ce spectacle

Le Prince Travesti est une pièce très riche dans laquelle, passion et politique, drame et arlequinades s'entrelacent. L'énigmatique Lélio est aimé par deux femmes, une princesse jalouse et perverse et sa meilleure amie, Hortense. Daniel Mesguich exprime avec une finesse et une noirceur constante la versatilité des personnages. Sur fond de déguisements, de dissimulations et d'observations à la dérobée, l'intrigue se noue et se dénoue, se joue et se déjoue sans fin.Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 14 63 40