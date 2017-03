Plus d'infos sur le spectacle Frigo, opus 2 à Villeurbanne

Spectacle à partir de 3 ans.

Frigo est un clown corrosif et attachant. Il a un projet aussi absurde que vital : celui de s'envoler, harnaché à son réfrigérateur transformé en fusée !

Dans cette entreprise cartoonesque et aérienne, notre clown se révèle improvisateur de talent et inégalable provocateur d'empathie. Ironique et toujours tendre, c'est dans l'interaction avec le public qu'il excelle.

Nicolas Ferré, interprète, met au service de ce nouveau spectacle son expérience du théâtre de rue et son parcours de clown pour approfondir un jeu où la liberté du bateleur de pavé se mêle à la finesse du théâtre.

Site web : http://www.theatredeliris.fr

Infos réservation :