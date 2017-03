Plus d'infos sur le spectacle Influence - Le Cirque Du Cambodge à Venissieux

Dès 6 ans

Durée : 1h15

Plein tarif : 14 € / Tarif réduit, -15 ans : 10 €

Les Théâtres ScènEst poursuivent l'aventure collective et accueillent ensemble, un cirque venu de loin.

Depuis plus de 20 ans, l'École de cirque de Phare Ponleu Selpak accueille et entraîne enfants et adolescents dans plusieurs disciplines circassiennes : acrobatie, jonglage, e quilibre, contorsion, trape ze et clown. Les cre ations allient performances acrobatiques, sce nes burlesques, musique live, aux traditions khmères.

"Influence" évoque des thématiques fortes : la domination, la suprématie et la manipulation. Les jeux du pouvoir se retrouvent à tous les niveaux de la société, humaine, animale, végétale. Se soutenir et être solidaire, ouvrir un espace où l'égalité est respectée, retrouver l'esprit du jeu sans conquistador devient alors un véritable outil du vivre ensemble.

On est subjugués, on rit, on est souvent impressionnés par les prouesses artistiques des circassiens de Phare Ponleu Selpak, qui créent un cirque visuel fort et spectaculaire au profit d'une histoire qui nous plonge au coeur de notre rapport aux autres.

Site web : http://www.theatre-venissieux.fr/saison-2016-2017/influence

Infos réservation :

