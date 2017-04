Plus d'infos sur le spectacle La petite casserole d'Anatole - Cie Marizibill à Venissieux

Spectacle à partir de 4 ans.

Théâtre de marionnettes

Dès 4 ans

Durée : 0h40

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince partout et l'empêche d'avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher...

Anatole et sa casserole, c'est surtout une autre façon d'être au monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Anatole est a la traîne, souvent décalé, mais il est aussi en avance, la ou les autres ont oublie d'être. Et si cette casserole l'embarrasse parfois sur son chemin ou le rend maladroit, il va apprendre à l'apprivoiser.

"Très peu de mots mais des tableaux en mouvement, entre réalité et rêve, qui permettent de suivre, dans un monde empli de musique, le parcours du petit personnage. Un spectacle d'une belle poésie pour « réaliser qu'un défaut est souvent une qualité mal aimée »." Télérama TT

Site web : http://www.theatre-venissieux.fr/saison-2016-2017/petite-casserole-danatole

Infos réservation :

Tarif unique : 8 €