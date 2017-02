Plus d'infos sur le spectacle Le Ciel Des Ours à Vaulx en Velin

Centre Culturel Charlie Chaplin, (L. 1-1370565/3-137066) présente:

A partir de 3 ans - Théâtre d'ombres, d'acteurs et danse Attention, ce spectacle a lieu à la salle Victor Jara, 1 rue Jean Lesire, 69120 Vaulx en Velin Le ciel des ours se compose de deux histoires. Dans la première, un ours se réveille après une longue hibernation et, après s'être rassasié, se met à penser au bonheur de devenir papa. Alors, il prend son courage à deux mains et se met à crier en direction de la forêt : « Quelqu'un peut me dire comment on fait pour avoir un petit ? » Après une longue recherche, la solution parait être dans le ciel.... La seconde, elle, nous raconte l'histoire d'un ourson, très triste à cause de la mort de son grand père. Quand sa maman lui explique que son grand-père était très fatigué et que maintenant il est très heureux dans le ciel des ours, l'ourson répond : « Moi aussi je veux y aller ». Il part, court le monde à sa recherche... Le ciel des ours affronte des thèmes délicats et profonds avec légèreté, tact et une grande capacité de synthèse. La présence des animaux en tant que protagonistes, permet de doser l'impact émotif, qui reste quand même très fort parce qu'il nous restitue, d'une façon claire et désarmante, les difficultés que nous rencontrons tous, à plus forte raison les enfants, quand nous cherchons des réponses aux grandes questions de la vie. Avec Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone mise en scène et décors Fabrizio Montecchi silhouettes Federica Ferrari et Nicoletta Garioni (d'après des dessins de Wolf Erlbruch) chorégraphie Valerio Longo musiques Alessandro Nidi costumes Tania Fedeli lumières Anna Adorno Accueil en résidence PJP - PôleJeunePublic - Scène conventionnée pour l'enfance et la jeunesse Spectacle tiré de Hemel voor Beer de Dolf Verroen et Wolf Erlbruch Production Teatro Gioco Vita – Teatro Stabile di Innovazione