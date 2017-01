Plus d'infos sur le spectacle Souffler N'est Pas Jouer à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

Les cuivres, comment ça marche ? Voilà une question qui mérite la présence de spécialistes !L'Ensemble de cuivres et percussions de l'Orchestre national de Lyon sera donc accompagné de Sabine Quindou, l'une des animatrices de la célèbre émission C'est pas sorcier. Avec elle, nous découvrirons comment les musiciens produisent le son de leur instrument, et pour l'occasion, chaque spectateur se verra remettre une embouchure afin d'expérimenter le fameux «buzz»... Nous vous invitons à une découverte fascinante au gré d'un programme musical qui mêlera jazz, fanfares et transcriptions d'oeuvres symphoniques.A partir de 7 ansPersonnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95