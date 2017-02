Plus d'infos sur le spectacle Les Dits Du Petit (1) à Lyon 1er arrondissement

Sur les traces – de doigts – du Petit, partons pour un voyage entre rêve et vie quotidienne. Deux aventures, deux « dits du Petit », composent ce spectacle à épisodes, articulé autour d'un personnage coquin, malin, naïf, gourmand, bavard... Toujours « trop » ou « pas assez », mais parfois, aussi, juste au bon endroit : petit doigt de ma main. Episode d'été : « Plic ! Ploc ! » C'est la nuit qui tombe ! Le grand Lustucru gronde... On frappe à la porte – c'est qui ? C'est Maman. Elle vient coucher les enfants. Mais le Petit n'a pas envie... Episode d'hiver : La neige tombe sans bruit. Dans la nuit noire, une bougie. Et dans la tête du Petit, ça crépite... Si demain il faisait tout blanc ? Avant de sortir, n'oublie pas tes gants ! Rendez-vous en avril pour deux autres histoires du Petits !