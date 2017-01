Plus d'infos sur le spectacle La Sorciere Du Placard à Balais à Lyon 2è arrondissement

La Cie et son Personnel de Bord (L.2-1048906) présente : ce spectacle

LES DERNIERES REPRESENTATIONS !! M.Pierre vient de s'acheter une maison. Mais attention, dans cette maison il y a un placard à balais et dans ce placard, il y a une méchante sorcière. Pour se débarrasser d'elle, Pierre va devoir faire preuve de courage et d'astuce. Heureusement, les enfants du public et des amis inattendus sont là pour lui venir en aide et grâce à eux, il pourra bientôt chanter sans crainte : " Sorcière, Sorcière, prends garde à ton derrière ! La Compagnie et son Personnel de Bord nous offre une adaptation jubilatoire de ce grand classique de la littérature enfantine. A savoir : Après avoir proposé « La Sorcière du placard à balais » pendant 10 ans à un public toujours de plus en plus nombreux, La Compagnie et son personnel de bord termine cette aventure à la Comédie Odéon à Lyon pendant les vacances de la Toussaint et de Noël 2016 afin de se consacrer pleinement à ses nouveaux projets. Profitez des dernières représentations de la Sorcière et découvrez leur nouveau spectacle jeune public dès mi-novembre : « Alice au pays des merveilles ! ».