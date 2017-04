Plus d'infos sur le spectacle La Petite Taupe à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

C'est en 1957, au cours d'une promenade dans les bois où il trébucha sur une taupinière, que Zdenìk Miler eut l'idée de la Petite Taupe, appelée à devenir rapidement le personnage le plus célèbre de l'illustre école d'animation tchèque. Jusqu'en 1994 Zdenìk Miler réalisera plus d'une vingtaine d'épisodes où la Petite Taupe, accompagnée de ses fidèles amis, ne cessera de rencontrer un immense succès auprès du public.La musique des court-métrages sera improvisée en direct à l'orgue par Paul Goussot et ponctuée de bruitages et des voix des différents animaux. Damien Laquet (voix officielle des Lapins crétins) et Julien Baissat (bruiteur) donneront ainsi vie en direct aux aventures de cet adorable animal.A partir de 3 ansPersonnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95