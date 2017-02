Plus d'infos sur le spectacle Emmy Fait Son One Kid Show à Lyon

Spectacle à partir de 5 ans.

Le 1er stand-up pour enfants ! Sur scène comme les grands, Emmy partage son univers, ses rêves et ses peurs, dans un spectacle peuplé de personnages plus drôles les uns que les autres. La maîtresse trop sévère, la maman poule, la peste de la récrée, tous passent à la moulinette avec malice, humour et dérision.

Site web : http://www.acte2theatre.fr

Infos réservation :

Tél : 04.78.83.21.71 acte2resa@yahoo.fr