Plus d'infos sur le spectacle Drumblebee à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

Quand quatre chercheurs-percussionnistes d'un autre siècle tentent, malgré le poids de leurs instruments, de décrocher la lune... ils doivent assurément se prêter à de drôles de jeux.Revisitant le Vol du bourdon de Rimski-Korsakov et inventant un Bolérode Ravel méconnaissable, le concert-spectacle Drumblebee nous emporte dans un joyeux tourbillon. Rythme, mouvement, jeu et spontanéité sont les maîtres mots de cette épopée musicale. Les protagonistes du quatuor parisien Beat sont soutenus par le metteur en scène luxembourgeois Dan Tanson et par la chorégraphe autrichienne Ela Baumann pour créer un univers où la lune, la lumière et la musique se fondent pour ne faire qu'un.A partir de 5 ansPersonnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95