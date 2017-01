Plus d'infos sur le spectacle Comptines Cuivrées à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

Les tout-petits aussi ont droit à leur concert ! Grâce à six musiciens de l'Orchestre national de Lyon, les enfants à partir de trois ans pourront écouter et chanter les plus célèbres comptines ayant pour thème les animaux. Deux trompettes, un cor, un trombone, un tuba et des percussions accompagneront nos jeunes auditeurs pour un concert chanté inédit.A partir de 3 ansPersonnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95