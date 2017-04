Plus d'infos sur le spectacle Alice's Adventures In Wonderland à Lyon 1er arrondissement

Dans cette version du mythe de Lewis Carroll, où s'entremêlent les textes d'Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du Miroir, la jeune Alice va s'échapper de la banalité de son quotidien. Pour cela elle traverse « le miroir » et rencontre son double qui va l'accompagner dans ce nouvel univers farfelu. Elle croise en chemin la Reine rouge, le Lapin blanc, la Chenille et la Reine blanche, qui, tous, créent des situations comiques et absurdes. Compagnie Les enfants sauvages Mise en Scène : Timothée Moynat Comédiennes : Nancy Ruiz, Esther Gaumont et Isabelle Tête Scénographie : Solène Monier et Margaux Faulcon