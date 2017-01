Plus d'infos sur le spectacle Alice Au Pays Des Merveilles à Lyon 2è arrondissement

La Compagie et son Personnel de Bord (L.2-1048906) présentent ce spectacle pour enfants.

Jeu/mise en scène : Chrystel Rochas, Marie-Laure Rongier Gorce et Aurélien Portehaut Musique originale : Erwann Chandon Animation vidéo : Gilles Benoit Lumières : Mickaël Gorce Costumes : Pauline Gauthier Spectacle Jeune Public – Conseillé à partir de 6 ans Après La sorcière du placard à balais et la Reine des bisous, la Compagnie et son Personnel de Bord présente sa nouvelle création ! Alice est une petite fille comme les autres : elle n'aime lire que des livres à images, parler avec son chat Dinah et surtout, rêvasser. Un jour, alors que sa soeur lui fait son ennuyante leçon d'Histoire, Alice aperçoit un lapin blanc, aussitôt, elle part à sa poursuite... Elle va vivre la plus absurde et fantastique aventure de sa vie ! Une adaptation théâtrale originale et fidèle du roman de Lewis Carrol, traitant du sujet souvent difficile du passage à l'âge adulte. Un spectacle pour petits et grands, plein d'humour, de cocasserie et de poésie !