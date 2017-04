Plus d'infos sur le spectacle Voyages à Irigny

Spectacle à partir de 4 ans.

Titre : Voyages

Âge : Familial, dès 4 ans

Genre : Théâtre sans paroles

Compagnie : Compagnie Chapiteau Théâtre

Durée : 45 min

En bord d'une route déserte, deux voyageuses attendent une voiture qui ne vient pas. Qu'à cela ne tienne, il suffit de vider les valises de tous les objets insolites qu'elles contiennent et la voiture est fabriquée. Le voyage commence dans le Sud de la France. Les cigales font vite la place à une traversée sous la mer où l'on croise baleine et méduses. Rien ne les arrête, elles iront jusqu'en Inde danser et rencontrer l'amour, en Chine, en Laponie ou encore sur la lune.

Un périple sans paroles où les bruitages et musiques viennent poétiser les aventures rocambolesques et folkloriques de ces personnages clownesques passés maîtres dans l'art du détournement d'objets.

Mise en scène : Stéphanie Migliorini

Jeu : Amandine Meurenand, Stéphanie Migliorini, Régis Rey

Dates :

Mercredi 19 avril 16h30

Vendredi 21 avril 10h30

Samedi 22 avril 16h30

Dimanche 23 avril 16h30

Lundi 24 avril 11h

Site web : http://www.patadome-theatre.com/index.php

Infos réservation :

1 - Sur place aux horaires d'ouverture du théâtre : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h15 2- Par téléphone au 04 78 51 48 87 (paiement sécurisé à distance par carte bancaire) 3- Sur Internet : www.patadome.com rubrique Billetterie en ligne / www.Fnac.com Des commissions sur les ventes internet sont ajoutées aux tarifs initiaux.