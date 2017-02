Plus d'infos sur le spectacle Tout C'Qui tombe à Irigny

Spectacle à partir de 2 ans.

Titre : Tout c'Qui tombe... Un défi lyrique à la pesanteur

Âge : 2-6 ans

Genre : Théâtre musical

Compagnie : Compagnie Une Autre Carmen

Durée : 35 min

Pourquoi quand ça tombe, c'est toujours par terre ? Ça chute, ça vole, ça s'écrase, ça rebondit. Est-ce que tout tombe ? Et si ça tombait vers le haut ?

Dans un décor fait de cubes, de briques instables et de petites cuillères, un personnage décide de défier la loi de la gravité et d'inventer, en chansons, sa machine à remonter les cuillères. Un spectacle burlesque et poétique qui ne ménage pas ses chutes.

Mise en scène : Sandrine Le Brun Bonhomme

Création musicale : Hélène Weissenbacher

Chanteuse lyrique-comédienne : Véronique Navarre

Régisseur plateau / comédienne : Sandrine Le Brun Bonhomme

Dates :

Samedi 4 février 16h30

Dimanche 5 février 11h et 16h30

Atelier de 30 min : Atelier musical pour tous dès 18 mois. Une exploration ludique, corporelle et vocale où la voix s'essaie à imiter le son des objets qui tombent et où l'on apprend ensemble une « plombinette » (petite chanson enfantine). 4€ par personne.

Site web : http://www.patadome-theatre.com/index.php

Infos réservation :

1 - Sur place aux horaires d'ouverture du théâtre : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h15 2- Par téléphone au 04 78 51 48 87 (paiement sécurisé à distance par carte bancaire) 3- Sur Internet : www.patadome.com rubrique Billetterie en ligne / www.Fnac.com Des commissions sur les ventes internet sont ajoutées aux tarifs initiaux.