Plus d'infos sur le spectacle Soundjata, l'enfant lion à Irigny

Spectacle à partir de 5 ans.

Titre : Soundjata, l'enfant lion

Âge : Familial, dès 5 ans

Genre : Conte musical et marionnette

Compagnie : Compagnie l'oeil du Cyclope

Durée : 50 min

Soundjata, fils du roi Naré Magnhan et de la femme buffle, ne peut pas marcher. À la mort du roi, Soundjata et sa mère sont écartés du pouvoir. En défendant sa mère, Soundjata va miraculeusement trouver l'usage de ses jambes. Il va alors devenir un courageux guerrier, affronter le terrible sorcier Soumaoro Kante et unifier le royaume du Mandingue.

Ce conte musical de marionnettes donne à retracer l'épopée parfois cruelle de Soundjata, souverain du Mali ayant réellement existé. Un voyage au coeur de l'Afrique de l'Ouest où le balafon vient rythmer et colorer l'histoire transmise par les griots.

Mise en scène : Aurore Bodin

Jeu : Aurore Bodin, Emma Utgès

Musique : Karim Sanou

Dates :

Samedi 18 février 16h30

Dimanche 19 février 16h30

Lundi 20 février 11h

Mardi 21 février 16h30

Mercredi 22 février 11h

Site web : http://www.patadome-theatre.com/index.php

Infos réservation :

1 - Sur place aux horaires d'ouverture du théâtre : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h15 2- Par téléphone au 04 78 51 48 87 (paiement sécurisé à distance par carte bancaire) 3- Sur Internet : www.patadome.com rubrique Billetterie en ligne / www.Fnac.com Des commissions sur les ventes internet sont ajoutées aux tarifs initiaux.